Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 1. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü TOMA araçların, yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.
Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün