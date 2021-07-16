Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Kahramanmaraş Mahrukatçılar Sitesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle müdahaleleri devam ederken yangını söndürme işlemleri devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı