Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Fabrika deposunda yangın

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda dün akşam çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın büyük hasara yol açtı.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda dün akşam çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın büyük hasara yol açtı.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye personeli ve araçla gece boyunca müdahale edildi.

Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin ton pamuk ve bazı malzemelerin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün