Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta evine giren hırsızı tüfekle kovaladı Son dakika güncel haberi: Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, evine giren hırsızı av tüfeğiyle kovaladı.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, evine giren hırsızı av tüfeğiyle kovaladı.

Alınan bilgiye göre merkez Dulkadiroğlu ilçesi Büğlek Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolundaki bir bağ evine hırsız girdi.

Ev sahibiyle karşılaşan hırsız koşarak kaçmaya başladı. Ev sahibiyse, eline aldığı av tüfeğiyle hırsızın peşinden koştu. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından ev sahibi, "Seni yakalayacağım" diyerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaçan hırsızın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA