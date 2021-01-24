Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta ev yangını maddi hasara neden oldu
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta ev yangını maddi hasara neden oldu

24.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:56
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta ev yangını maddi hasara neden oldu

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kızılseki Mahallesinde Mustafa Arıkmert'e ait ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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