Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanbeyçiftliği Mahallesi'nde E.B.'nin (39) evinde T.T. (24) ve B.I. (34) ile uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri