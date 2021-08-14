Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaştı.
Helikopterle kent merkezine getirilen cenazeler, daha sonra ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan