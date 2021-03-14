Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü, 3 araca çarparak kaçtı
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü, 3 araca çarparak kaçtı

14.03.2021 02:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 02:13
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak, 3 araca çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak, 3 araca çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 46 NA 506 plakalı panelvanın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayarak, ekip otosuna ve bir vatandaşın aracına çarpıp kaçan sürücü, kaçışı sırasında Fatih Mahallesi'nde bir otomobile daha çarptı.

Kaza yaptığı yerlerde aynası ve kapısı düşen panelvanın sürücüsü, bir süre sonra hasar gören ve lastiği patlayan aracı, Necip Fazıl Mahallesi 19 Sokak'ta terk etti.

Polis tarafından park halinde bulunan panelvan, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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