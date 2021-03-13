Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta drone destekli Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta drone destekli Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

13.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:10
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta drone destekli Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri drone destekli uygulamayla denetlendi.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri drone destekli uygulamayla denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi.

Çeşitli birimlerden polislerin de katıldığı ve drone da kullanılan denetimde, vatandaşların kurallara uyması için bilgilendirme ve uyarı yapıldı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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