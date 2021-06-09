Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | 3. Sayfa

- Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

- Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve Suriye'de örgüt içerisinde savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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