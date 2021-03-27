Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberler: KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Irak uyruklu F.A.'nın (30) Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin peşine düşen ekipler, dün Sivricehüyük Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlediği operasyonla F.A.'yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan F.A., bugün adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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