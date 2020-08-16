Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta çıkan orman ve örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.
16.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:59
Kahramanmaraş'ta çıkan orman ve örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Andırın ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir hava aracı ve 4 arazözle yangına müdahale edildi.
Çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, bir hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan Ahır Dağı'nda örtü yangını çıktı. 5 arazöz ve bir hava aracıyla müdahale edilen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın çıkan alanlarda soğutma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA