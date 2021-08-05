Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çatı yangını korkuttu
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çatı yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir binanın çatı kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında çatıda bulunan iki kişi merdiven yardımıyla çatıdan indirilirken, söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Binanın çatısında hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çatı yangını korkuttu
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çatı yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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