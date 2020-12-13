Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

13.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:02
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarında bulunan bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çatıdaki bazı malzemelerde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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