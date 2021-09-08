Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 6 araç, 20 personelle müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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