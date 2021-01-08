KAHRAMANMARAŞ - Av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı
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KAHRAMANMARAŞ - Av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı

08.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:59

Kahramanmaraş'ın Dulkardiroğlu ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkardiroğlu ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyreden M.Y, yan koltukta bulunan av tüfeğiyle uğraştığı sırada tüfek ateş aldı.

Yaralanan M.Y. aracını yol kenarına çekip çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

M.Y, bölgeye sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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