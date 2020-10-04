Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta av esnasında vurulan kişi öldü
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta av esnasında vurulan kişi öldü

04.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:13
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta av esnasında vurulan kişi öldü

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ava giden bir kişi, eniştesinin tüfeğinden çıkan mermiyle yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ava giden bir kişi, eniştesinin tüfeğinden çıkan mermiyle yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Gürocak (39), eniştesi M.G. ile domuz avı için ilçeye bağlı Suçatı Mahallesi Ağlılı Yaylası mevkisine gitti. Gürocak, av sırasında eniştesi M.G'nin tüfeğinden çıkan mermiyle yaralandı.

M.G'nin yardım istemesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gürocak'ın öldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan M.G'nin ifadesinde, tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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