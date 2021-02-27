Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi

27.02.2021 01:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 01:20
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı iddia edilen 5 apart daire polis ekiplerince mühürlendi, 17 kişiye idari işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı iddia edilen 5 apart daire polis ekiplerince mühürlendi, 17 kişiye idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan bazı apart dairelerin amacı dışında kullanıldığı yönünde ihbar aldı.

Konuyla ilgili çalışmasını tamamlayan polis ekipleri, amacı dışında kullanıldığı tespit ettiği dairelere operasyon düzenledi.

Ekipler, 5 daireyi mühürlerken, 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira idari para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suçların önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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