Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırsal Altunelma Mahallesi'nde Yusuf Sertdemir'e ait besi ahırına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangında yaklaşık 30 ton arpa ve saman balyası da zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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