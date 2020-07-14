Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi açıldı Son dakika habere göre Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü Resim Sergisi" açtı.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü Resim Sergisi" açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer aldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde açılan, İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden karelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, sergideki fotoğrafların 15 Temmuz gününü tekrar hatırlattığını söyledi.

Nice kahramanlıklarla kazanılan ülkenin ayakta kalmaya devam edeceğini aktaran Keçeli, "15 Temmuz da bu kahramanlıkların en üst seviyeye çıktığı günlerden bir tanesiydi. Vatan, devlet ve bayrak için ihtiyaç olduğunda Türk milletinin her ferdiyle birlikte nasıl karşı koyduğunun önemli göstergesinin bir tanesiydi. Ben 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise 15 Temmuz'un milli iradeye set vurmanın ve alt etmenin talihsiz bir girişimi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür eden Mahçiçek, "Bu millet inşallah birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını devam ettirecek. Biz de bu ülkenin varlığını ve birliğini, geleceğini tahakküm altına almaya çalışanlara karşı bu ülkenin verdiği mücadelenin ve şehadetlerinin günü dolayısıyla Anadolu Ajansımızla resim resim sergisi açtık." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de Anadolu Ajansı muhabirlerinin Türkiye'nin farklı kentlerinden çekmiş olduğu fotoğraflarla 15 Temmuz'daki mücadelenin şahidi olduklarını söyledi.

16 Temmuz Salı gününe kadar gezilebilecek serginin açılışına, Basın İlan Kurumu (BİK) Kahramanmaraş Şube Müdürü Abid Vanlı, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA