Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

21.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:58
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde 3 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin E.Ö, E.M.G, ile M.G'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ile E.M.G. tutuklanırken, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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