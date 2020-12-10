Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı

10.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:20

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kırşehir'de başlandı.

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kırşehir'de başlandı.

Güvenlik nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar A.K, İ.K ve E.K. bulundukları ceza infaz kurumundan, tutuksuz yargılanan B.K, G.K, T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B, ikamet ettikleri illerden SEGBİS sistemiyle katıldı.

Sanık E.K, Şener Barut'u öldürdüğünü belirterek, taksi şoförünü öldürmek gibi bir düşüncesi olmadığını, diğer sanıkların olayla ilgisi bulunmadığını ileri sürdü.

Şener Barut'un, ağabeyinin öldürülmesi olayına karıştığını ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne süren E.K, olay günü Göksun-Elbistan kara yolunda karşılaştıklarını, tehdit ve hakaretlerin devam etmesi üzerinde yanında taşıdığı tabanca ile hedef gözetmeden Barut ve başka husumetlilerinin olduğu araca 3-4 defa ateş ettiğini söyledi.

E.K, "Olay günü aracımla seyir halindeyken arkadan başka bir araçla selektör yaparak beni rahatsız etmeye başladılar. Geçmişte yaşananların etkisiyle olaydan 4-5 gün önce aldığım tabanca ile peşimi bırakmaları için hedef almadan rastgele ateş ettim. Araçta başka husumetli olduğumuz kişiler de vardı. Araçta bulunan başka bir kişiye ateş ederken taksi şoförüne denk gelmiş. Hepsini öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Kan davası niyetiyle yapmadım." dedi.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Müşteki P.K. ise taksici olan eşinin öldürülmesiyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Şikayetçiyim. Olayı birlikte planladılar. En ağır cezayı alsınlar." diye konuştu.

Diğer müşteki T.B. de tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2021'e erteledi.

Bu arada Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duruşma nedeniyle adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 Ekim 2019'da bir araca yönelik silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner Barut, Akın Barut ve taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmış, Köleli, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Davanın duruşması, güvenlik nedeniyle Kırşehir'e alınmıştı.

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Brüksel Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonundaki terör saldırısı davası başladı
Son dakika gündem: Brüksel Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonundaki terör saldırısı davası başladı
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Okan Buruk Erol Bulut Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:48:00. #1.14#
title