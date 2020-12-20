Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim
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Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim

20.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:55

Edinilen son dakika haberine göre Kentin sokak ve caddelerinden görüntü Kısıtlama kapsamında çalışma yapan polislerden görüntü KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Kentin sokak ve caddelerinden görüntü

Kısıtlama kapsamında çalışma yapan polislerden görüntü KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Kahramanmaraş'ta sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.

Güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim
Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim
Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim
Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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