Son dakika haberi... Kahramanmaraş polisinden dolandırıcılık uyarısı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siber ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "Dolandırıcılara kanma, parandan ve sağlığından olma" sloganıyla başlatmış olduğu çalışma kapsamında Demokrasi Meydanı'nda stant açarak broşür dağıttı.

Açılan stantta cep ve ev telefonları üzerinden kendisini savcı, polis, jandarma veya kamu görevlisi gibi tanıtarak para, altın veya değerli eşya isteyenlere itibar etmemeleri uyarısında bulunan ekipler, hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para veya altın istemeyeceğini anlattı.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 5 bin el broşürü dağıtan ekipler, çok sayıda vatandaşla yüz yüze görüşerek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.