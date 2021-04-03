Son dakika haberi! Kahramanmaraş polisi otizm farkındalık gününü kutladı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 70 otizmli öğrenciyi ziyaret ederek mavi balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.