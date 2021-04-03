Son dakika haberi! Kahramanmaraş polisi otizm farkındalık gününü kutladı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş polisi otizm farkındalık gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi! Kahramanmaraş polisi otizm farkındalık gününü kutladı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 70 otizmli öğrenciyi ziyaret ederek mavi balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 70 otizmli öğrenciyi ziyaret ederek mavi balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için ve bütün dünyada ilgi gören Otizme Mavi Işık Yak kampanyasına destek olmak amacıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri tarafından okul ziyaretleri yapıldı. Okullarda eğitim gören yaklaşık 70 otizmli öğrencilerle buluşan polis ekipleri çeşitli etkinlikler yaparak mavi balon ve hediyeler dağıttı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün anlam ve önemi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüz giriş kapısı mavi balonlarla süslenerek farkındalık oluşturuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Kahramanmaraş polisi otizm farkındalık gününü kutladı
Son dakika haberi! Kahramanmaraş polisi otizm farkındalık gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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