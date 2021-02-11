Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Polis ve sürücülere pasta ikramı
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Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Polis ve sürücülere pasta ikramı

11.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:30

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümüne özel hazırlanan pasta, polis ve sürücülere ikram edildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümüne özel hazırlanan pasta, polis ve sürücülere ikram edildi.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir pastane, "kırmızı şeritli İstiklal Madalyası" temalı pasta hazırladı.

Pastane çalışanları tarafından kent girişindeki polis uygulama noktasına getirilen pasta, kesilerek ekiplere ve burada durdurulan araçların sürücülerine ikram edildi.

Pastane çalışanları, aynı etkinliği kentteki diğer uygulama noktalarında da gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Polis ve sürücülere pasta ikramı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Polis ve sürücülere pasta ikramı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Polis ve sürücülere pasta ikramı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Polis ve sürücülere pasta ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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