Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep'teki operasyonla gözaltına aldığı 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.A, A.Ş, H.H, E.K, H.E.H. ve A.Ş. tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan A.Ş'nin bomba düzenekleri konusunda eğitim aldığı, 2013-2015 yıllarında Suriye'nin Halep bölgesinde DEAŞ adına birçok silahlı ve bombalı eyleme karıştığı, S.A.nın örgütte sözde "emir" konumunda faaliyet yürüttüğü ve silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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