Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Önsen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Gedik Sokak'ta akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.Ö, Y.Ö, Ö.S, A.P. ve Halil P. (32) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil P, hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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