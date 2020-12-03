Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı
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Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı

03.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:40

Son dakika haberi: -Zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde alınan güvenlik önlemleri -Hastane önünde bekleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

-Zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde alınan güvenlik önlemleri

-Hastane önünde bekleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı
Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı
Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı
Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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