Son dakika haberi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden şehit yakınlarına psikolojik destek Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "Şehitlerimizin Emanetleri ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz Projesi" kapsamında, kentteki şehit ailelerini ziyaret ederek, psikolojik destek vermeye başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "Şehitlerimizin Emanetleri ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz Projesi" kapsamında, kentteki şehit ailelerini ziyaret ederek, psikolojik destek vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğünce başlatılan proje çerçevesinde, 2016 yılında Mardin'nin Nusaybin ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın ailesini ziyaret etti.

Görevliler tarafından şehit ailelerine çeşitli konularda bilgi verilerek terapi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Şube Müdürü Tuba Gökçen, şehit çocukları ve ailelerinin emanetleri olduklarını belirtti.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğuna dikkati çeken Gökçen, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehitlerimizin emanetlerine bir nevi destek olabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Şehidin eşi Sibel Duyğal ise çocuklarının özellikle büyüme çağında olduklarını ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, çalışmadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA