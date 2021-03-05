Son dakika gündem: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

05.03.2021 00:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:55
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

Son dakika haberleri: BİTLİS'TEN KAHRAMANMARAŞ'A 2'NCİ ACI HABERBitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden biri olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.

BİTLİS'TEN KAHRAMANMARAŞ'A 2'NCİ ACI HABER

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden biri olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Hartlap Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir'e acı haberi Kaymakam Serkan Keçeli ile askeri yetkililer verdi. 1997'de uzman çavuş olarak TSK'ya giren şehit Demir'in anne ve babası acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ile komşuları ise eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletirken, eve Türk bayrağı asıldı.

Aynı helikopterde şehit olan Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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