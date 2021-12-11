Son dakika haberi... Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı - Haberler
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Son dakika haberi... Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cenazelerin getirilmesi Cenaze namazına katılanlar Helallik alınması Cenaze namazının kılınması ANKARA - Kahramankazan'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenler için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cenazelerin getirilmesi

Cenaze namazına katılanlar

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması ANKARA - Kahramankazan'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenler için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

Kazada hayatını kaybeden Nevzat Öğüt, Yusuf Öğüt, Sultan Öğüt, Nezahat Cıbıroğlu ve Burcu Sağlam'ın cenazelerinin yakınlarına teslim edilmelerinin ardından Ulu Cami avlusuna getirildi.

Kazada ölenler için ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Son dakika haberi... Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı

Son dakika haberi... Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı

Son dakika haberi... Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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