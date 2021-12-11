Son dakika haberi... Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cenazelerin getirilmesi Cenaze namazına katılanlar Helallik alınması Cenaze namazının kılınması ANKARA - Kahramankazan'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenler için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.
KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cenazelerin getirilmesi
Cenaze namazına katılanlar
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması ANKARA - Kahramankazan'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenler için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.
Kazada hayatını kaybeden Nevzat Öğüt, Yusuf Öğüt, Sultan Öğüt, Nezahat Cıbıroğlu ve Burcu Sağlam'ın cenazelerinin yakınlarına teslim edilmelerinin ardından Ulu Cami avlusuna getirildi.
Kazada ölenler için ikindi vakti cenaze namazı kılındı.