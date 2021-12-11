Son dakika haberi... Kahramankazan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cenazelerin getirilmesi

Cenaze namazına katılanlar

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması ANKARA - Kahramankazan'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenler için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

Kazada hayatını kaybeden Nevzat Öğüt, Yusuf Öğüt, Sultan Öğüt, Nezahat Cıbıroğlu ve Burcu Sağlam'ın cenazelerinin yakınlarına teslim edilmelerinin ardından Ulu Cami avlusuna getirildi.

Kazada ölenler için ikindi vakti cenaze namazı kılındı.