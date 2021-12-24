Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gaziler öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı - Haberler
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Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gaziler öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı

Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gaziler öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ??????? Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğince "Karanlıktan aydınlığa Kahramankazan'da 15 Temmuz" söyleşisi düzenlendi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - ??????? Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğince "Karanlıktan aydınlığa Kahramankazan'da 15 Temmuz" söyleşisi düzenlendi.

Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kahramankazanlı gaziler ve şehit yakınları, lise öğrencilerine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında ilçede yaşananları ve darbe girişimini engellemek için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Türk devletine ve milletine karşı yapılan darbe girişiminin bir işgal ve iç savaş hamlesi olarak tertiplendiğini söyledi.

Darbe girişiminin Türkiye'nin bölünmesi ve bölüşülmesi için yapılan bir hamle olduğuna dikkati çeken Akın, "Dedelerimizden, öğretmenlerimizden Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı okuyarak öğrendik ama 15 Temmuz'u yaşayarak öğrendik ve yaşadığımızı sizlere yansıtma gayretindeyiz." diye konuştu.

Gazilerden imam hatip Erdal Bükecik de darbe girişimini yatsı namazı vaktinde caminin avlusunda abdest alırken öğrendiğini belirterek, "Namazın ardından müftülükten gelen mesaj üzerine camiden sela okuduk ve ardından Akıncı Üssü'ne gittik. Burada gösterdiğimiz direnişin ardından açılan ateş sonucu elimden ve bacağımdan yaralanarak gazi oldum. Sizlerden ricam vatanı, milleti, bayrağı sevin." ifadelerini kullandı.

Söyleşide, darbe girişimine karşı verilen direnişi konu alan video gösterimi ile şehit anneleriyle yapılan röportajlar izletildi.

Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gaziler öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı

Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gaziler öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı

Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gaziler öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı

Son dakika haberi! Kahramankazan'daki gaziler öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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