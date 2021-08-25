Son dakika haberi | Kahramankazan'da traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı
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Son dakika haberi | Kahramankazan'da traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı

Son dakika haberi | Kahramankazan'da traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde traktör sahiplerine reflektör hediye edildi.

Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Çiftçiler reflektörlerini traktörlerine düzenlenen törenle taktı.

Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle anlamlı bir proje hayata geçirildi. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında düzenlenen törenle, traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Salı Pazarı'nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile çiftçiler katıldı. Çiftçilerin Pazar alanına getirdiği traktörler renkli bir görüntü oluşturdu. Tören kapsamında traktörlere ve traktör römorklarına reflektörler takıldı.

"Kurallara uyalım, dikkatli olalım"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu doğrultuda ilçede traktör kullanımının yüksek oranda olduğunun altını çizdi. Hayata geçirilen projenin bu açıdan oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Oğuz, "Değerli çiftçilerimiz ve traktör sahiplerimize verdiğimiz bu anlamlı hediye ile farkındalık oluşturmak istiyoruz. Trafikte kaybettiğimiz her bir can, bizleri çok üzüyor. Bu projeyle inşallah bu can kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacak. Trafiğe çıkan tüm sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberi | Kahramankazan'da traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı
Son dakika haberi | Kahramankazan'da traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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