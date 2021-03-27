Son dakika haberi | Kahramankazan'da poşet kullanımını azaltacak proje
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Son dakika haberi | Kahramankazan'da poşet kullanımını azaltacak proje

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Son dakika haberi | Kahramankazan'da poşet kullanımını azaltacak proje

Son dakika haberi... Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi alanında örnek çalışmalarını sürdürüyor.

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Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi alanında örnek çalışmalarını sürdürüyor. İlçede poşet kullanımını en aza indirerek çevreyi ve doğayı korumayı hedefleyen Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda malzeme ve ekipman desteği sağladığı Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte bez çanta üretimine başladı. "Çantam Kolumda Tabiat Yolunda" isimli proje kapsamında üretilen bez çantalar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni Türkiye'de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmuştu.

Tüm alanlarda geri dönüşüm

Bu kapsamda belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirilmişti. Buna göre, tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise organik atıklar muhafaza altına alınarak, solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor. Ayrıca, elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, atık motor yağları, ambalaj atıkları ve kullanılmış piller de ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor.

İlk bez çantalar üretildi

Kahramankazan Belediyesi son olarak ise malzeme ve ekipman desteği sağladığı Kahramankazan Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte bez çanta üretimine başladı. "Çantam Kolumda Tabiat Yolunda" isimli proje kapsamında ilk etapta üretilen 1000 adet bez çanta düzenlenen törenle belediyeye teslim edildi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Yılmaz ile merkez çalışanları ve kursiyerler katıldı. Oğuz atölyeyi gezerek, üretim hakkında bilgi aldı. Üretilen bez çantalar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Bez çantaların üretimi proje kapsamında artırılarak sürdürülecek.

Poşet kullanımını en aza indireceğiz

Başkan Oğuz, proje ile ilçelerinde poşet kullanımını en aza indirerek çevrenin ve doğanın korunmasını, kirliliğinin önüne geçilmesini hedeflediklerini belirterek, kursiyerler başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Sıfır Atık Projesi'nin doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlandığını ifade eden Oğuz, "Sıfır Atık yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir adımdır. Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabilir, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen proje kapsamında hedefimiz, önümüzdeki süreçte tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelmek" diye konuştu.

Merkez Müdürü Yılmaz da her alanda kendilerine destek olan ve örnek iş birliklerine imza attıkları Başkan Oğuz ve belediyeye teşekkür etti. - ANKARA

Son dakika haberi | Kahramankazan'da poşet kullanımını azaltacak proje
Son dakika haberi | Kahramankazan'da poşet kullanımını azaltacak proje
Son dakika haberi | Kahramankazan'da poşet kullanımını azaltacak proje
Son dakika haberi | Kahramankazan'da poşet kullanımını azaltacak proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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