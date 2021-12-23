Son dakika haberi! Kahramankazan'da öğrenciler için "Veda" tiyatro oyunu sahnelendi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da Belediye Başkanlığının sponsorluğunda "Veda" tiyatro oyunu öğrenciler için sahnelendi.

Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ne getirilen lise öğrencileri, sahnelenen oyunu ilgiyle izledi. 3 günde 9 seans oynanan oyunu yaklaşık 2 bin 500 öğrenci izledi.

Veda oyunu, Haydarpaşa Tren Garı'nda 1917 yılında yaşanan ve Filistin cephesine asker ve silah taşıyan trene yapılan bombalı saldırı ile o dönemde yaşanan olayları konu alıyor.

Oyunda "Yarbay Baha" rolüyle yer alan oyuncu Kemalettin Caymaz, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle oyunu ancak 2 yıl sonra Kahramankazan'da sahneleyebildiklerini belirterek, "Bu oyunla çocuklarımızın geçmişlerini öğrenerek bugünü daha iyi anlamalarını hedefliyoruz. İlk kez işlenen tarihi, gerçek bir olay. İzleyiciden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Oyunumuzu Ankara'nın diğer ilçelerinde de sergilemeye devam edeceğiz." dedi.