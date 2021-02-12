Son dakika haberi... Kahramankazan'da Kulüpler Arası Dostluk Halter Turnuvası düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kulüpler Arası Dostluk Halter Turnuvası düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen şampiyonaya katılan sporcular, bina ve salon girişine konulan dezenfeksiyon cihazlarından geçerek salona alındı. Müsabakaların yapıldığı salon sürekli havalandırılarak molalarda temizlendi, dezenfekte edildi.

Belediye Spor ve Kamp Merkezi'nde 2 gün süren ve genç kızlar ve genç erkekler kategorisinde yapılan turnuvaya 6 kulüpten 75 sporcu katıldı.

Silkme ve koparmada kaldırdıkları ağırlıklarla birbirleriyle yarışan sporculardan dereceye girenlere madalya verildi.

Kahramankazan Belediyespor Kulüp Başkanı Altuğ Özcü, AA muhabirine, genç sporcular arasındaki dostluk ve kaynaşmayı artırmak ve Naim Süleymanoğlu gibi sporcuların yetişmesine imkan oluşturmak için bu şampiyonayı düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş