Son dakika haberi: Kahramankazan'da ihtiyaç sahiplerine 40 ton patates dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Kahramankazan'da ihtiyaç sahiplerine 40 ton patates dağıtıldı

17.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:00
Son dakika haberi: Kahramankazan'da ihtiyaç sahiplerine 40 ton patates dağıtıldı

Son dakika haber: Kahramankazan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan talep daralması sonucu ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri geçtiğimiz günlerde satın alan Kahramankazan Belediyesi, bu patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Kahramankazan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan talep daralması sonucu ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri geçtiğimiz günlerde satın alan Kahramankazan Belediyesi, bu patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, üretimdeki artış ve salgın nedeniyle yaşanan talep azlığı dolayısıyla ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçilerek ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patateslerin doğrudan üreticiden satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un üreticileri ziyaretinin ardından belediye bu kapsamda yaklaşık 40 ton patates alımı gerçekleştirdi. Depolarda bekleyen patatesler çürümekten kurtarılırken, üreticilerin de yüzü gülmüş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Burak Deniz Emina Jahovic İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Nihat Özdemir Osman Özköylü Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Tbmm Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kahramankazan'da ihtiyaç sahiplerine 40 ton patates dağıtıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:16:59. #1.16#
title