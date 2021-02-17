Son dakika haberi: Kahramankazan'da ihtiyaç sahiplerine 40 ton patates dağıtıldı

Kahramankazan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan talep daralması sonucu ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri geçtiğimiz günlerde satın alan Kahramankazan Belediyesi, bu patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, üretimdeki artış ve salgın nedeniyle yaşanan talep azlığı dolayısıyla ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçilerek ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patateslerin doğrudan üreticiden satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un üreticileri ziyaretinin ardından belediye bu kapsamda yaklaşık 40 ton patates alımı gerçekleştirdi. Depolarda bekleyen patatesler çürümekten kurtarılırken, üreticilerin de yüzü gülmüş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş