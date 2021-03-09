Son dakika haberi! Kahramankazan'da dikenli tele takılan kuş tedavi altına alındı
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Son dakika haberi! Kahramankazan'da dikenli tele takılan kuş tedavi altına alındı

09.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:41
Son dakika haberi! Kahramankazan'da dikenli tele takılan kuş tedavi altına alındı

Son dakika haberleri... Kahramankazan ilçesinde, bir bahçenin çitine takılarak yaralanan puhu cinsi baykuş, tedavi altına alındı.

Kahramankazan ilçesinde, bir bahçenin çitine takılarak yaralanan puhu cinsi baykuş, tedavi altına alındı.

Kılıçlar Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, evin dikenli bahçe çitine takılan bir kuşu fark etti. Bunun üzerine telleri keserek kuşu kurtaran vatandaş, yaralı hayvanı Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüp teslim etti.

Burada yapılan ilk müdahalede kanadındaki teller çıkartılarak tedavi edilen ve puhu baykuşu olduğu belirtilen kuş, daha sonra bakım için Kızılcahamam Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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