Son dakika haberi | Kahramankazan Belediyesi çiftçinin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Kahramankazan Belediyesi çiftçinin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

11.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:18
Son dakika haberi | Kahramankazan Belediyesi çiftçinin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Edinilen son dakika haberine göre Kahramankazan Belediyesi, talep düşüklüğü nedeniyle çiftçinin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kahramankazan Belediyesi, talep düşüklüğü nedeniyle çiftçinin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılık alanında yoğun potansiyele sahip ilçede çiftçilere yönelik desteklemelerinin sürdüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi ve üreticilerin elinde kalan patateslerin belediyeler tarafından alınması yönünde yaptığı çağrının ardından harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla çalışmalara başlandığı, ilk etapta yaklaşık 20 ton patates alımı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Oğuz, tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da belediye olarak çiftçilere her zaman destek olduklarını kaydederek, Bakanlığın açıklamasının ardından patates üreticilerinin mağdur olmaması için harekete geçtiklerini belirtti.

Oğuz, belediye olarak satın aldıkları patatesleri ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını bildirdi.

Kahramankazanlı çiftçi Bekir Gönen ise belediye tarafından satın alınan patateslerin kendilerini oldukça mutlu ettiğini vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Başkan Oğuz'a teşekkür etti.

Çiftçi Ahmet Yazal da büyük emekler vererek yetiştirdikleri patateslerinin satılmaması durumunda büyük zarar edeceklerine dikkati çekerek, "Allah razı olsun başkanımızdan, bizi büyük bir mağduriyetten kurtardı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kahramankazan Belediyesi çiftçinin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:28:39. #1.14#
title