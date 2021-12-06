Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı

Gelen son dakika haberine göre Kahramankazan Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı, Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı, Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi.

Bir önceki toplantı tutanağının oylanarak karara bağlanmasıyla başlayan toplantıda, 23 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis Başkanvekili Altuğ Yücelen Özcü'nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantının sonunda parti grup başkanvekilleri, engelli bireylerin gününü tebrik etti.

Belediye Meclisinin tek kadın üyesi AK Partili Hande Sevindik de konuşmasında, kadınların önlerine çıkan engeller karşısında vazgeçmeden yollarına devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kafenin engelli çalışanları, meclisin sona ermesinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı

Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title