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Son dakika haberi | Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü

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Son dakika haberi | Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü

Son dakika haberi... Zafer Bölgesi'nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, 25-26 Eylül'de hem eğitici hem eğlenceli bir atölyeye ev sahipliği yapıyor.

AFYON (İHA) - Zafer Bölgesi'nin en gözde Alışveriş Merkezi Park Afyon, 25-26 Eylül'de hem eğitici hem eğlenceli bir atölyeye ev sahipliği yapıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu 'Kahraman İtfaiyeciler' çocuk atölyesi, 5-12 yaş arasındaki çocuklara itfaiyecilik ile ilgili önemli bilgileri keyifli bir etkinlikle aktarıyor. Afyonkarahisar İl İtfaiye Müdürlüğü memurları katılımıyla gerçekleştirilen Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yangın söndürme eğitiminden, itfaiyeci şapkası yapım atölyesine, zipline'dan Tulumbacılar İtfaiyeci Müzesi'ne itfaiyeci boyamalarından baret törenine birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar eğlenirken öğreniyor. Park Afyon AVM'de 12.00-20.00 saatleri arasında günde 8 seans şeklinde gerçekleştirilecek Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi, bugünde minik misafirlerini ağırlamaya devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi | Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü

Son dakika haberi | Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü

Son dakika haberi | Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü

Son dakika haberi | Kahraman İtfaiyeciler çocuk atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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