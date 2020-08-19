Son dakika haberi! Kahraman çocuklar hayatlarında ilk defa uçağa bindi Son dakika haberine göre Sosyal bir deneyin içerisinde olduklarının farkında olmadan YouTuber'lara yemek ısmarlayarak gönülleri fetheden Diyarbakırlı çocuklar Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın misafiri olarak İstanbul'a giderken, hayatlarında ilk defa uçağa bindi.

Sosyal bir deneyin içerisinde olduklarının farkında olmadan YouTuber'lara yemek ısmarlayarak gönülleri fetheden Diyarbakırlı çocuklar Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın misafiri olarak İstanbul'a giderken, hayatlarında ilk defa uçağa bindi.

Çocukların videosunu izledikten sonra çok etkilenen Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bunlarla tanışmak için harekete geçti. Başkan Yazıcı, çocuklarla uzun bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra hepsinin ortak hayalinin İstanbul'da bir gün geçirmek olduğunu öğrendi. Yazıcı, bugüne kadar büyük çoğunluğu Diyarbakır sınırı dışına çıkmayan çocukları, İstanbul'a davet etti.

Sosyal deneyde farkında olmadan yaptıklarıyla gönüllere taht kuran Diyarbakırlı çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a gitmek üzere yolla çıktı. Çocukların birçoğu hayatlarında ilk defa Diyarbakır dışına çıktıklarını söyledi. İlk defa uçağa binecek ve ilk defa İstanbul'a gidecek çocukların heyecanları yüzlerinden okunurken, kimisi İstanbul boğazını, kimisi vapura binmeyi, kimisi de televizyonlarda gördüğü yerleri görmek istediklerini belirtti.

13 yaşındaki Mert Emsen, hiç İstanbul'a gitmediğini ve heyecanlı olduğunu söyledi. Emsen, "İlk defa uçağa biniyorum. İlk defa otelde kalacağım, ilk defa Diyarbakır dışına çıkacağım. Boğazı merak ediyorum" dedi.

Yürekli çocuklardan Azat Kurt ise İstanbul'a ilk defa gideceğini, heyecanlı, mutlu olduğunu, İstanbul'da gitmek istediği çok yer olduğunu ve güzel bir vakit geçirmek istediğini belirterek herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA