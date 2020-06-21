Son dakika haberi! Kahraman aile hekimi
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Son dakika haberi! Kahraman aile hekimi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te 13 ay önce silahla yaralanan ve yaralı halde aile hekimliğine sığınan köpeğe ilk müdahaleyi yapan doktor bu kez ise yolda bulduğu yaralı köpeğin imdadına yetişti.

Son dakika haberi! Kahraman aile hekimi
21.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:34

Gaziantep'te 13 ay önce silahla yaralanan ve yaralı halde aile hekimliğine sığınan köpeğe ilk müdahaleyi yapan doktor bu kez ise yolda bulduğu yaralı köpeğin imdadına yetişti. Pandami sürecinde de kahramanca mücadele eden doktor, hemen yaralı köpeği alarak gerekli tedavisine başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda tüfekle vurulan bir köpek Altınüzüm Mahallesi'nde bulunan Aile Hekimliği Merkezi önüne gelerek, kendisine yere bırakmış, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olay üzerine ise merkezde doktor olarak görev yapan Ahmet Furkan Velioğlu, yaralı hayvana ilk müdahaleyi yapmıştı. Kanlar içerisindeki köpeğin kuyruk bölgesinde 15 saçma izi belirleyen doktor, gerekli ameliyat ve kapsamlı tedavinin yapılabilmesi için ilçedeki barınakta bulunan veterinere götürülmesini sağlamıştı. Doktor Velioğlu'nun müdahalesine ve çabalarına rağmen köpek bir gün sonra telef olmuştu.

Pandemi sürecinde de insanlarlar için kahramanca mücadele eden Aile Hekimi Ahmet Furkan Velioğlu, bu kez ise yol kenarında yaralı halde bir köpek buldu. Av köpeği olarak da bilinen ster cinsi hayvana ilk müdahaleyi yapan Velioğlu, hayvanın ayak kısmından saçma ile yaralandığını belirledi. Saçmanın halen bacak kısmında olduğunu düşünen Velioğlu, hemen yaralı hayvana müdahale etti. Yaralı hayvanı aracına alarak görev yaptığı aile hekimliği bahçesine götüren doktor, gerekli bakım ve tedavisini kendisi yürütmeye başladı.

Hayvanın bacak bölümünde bulunan yara ve iltihabın kapanması için tedaviyi yürüten Aile Hekimi Velioğlu, sonraki süreçte ise hayvanın bacağında bulunan saçmanın çıkarılması için gerekeni yapacağını kaydetti.

Köpeği bulduğu anları anlatan Velioğlu, "10 gün önce görev yaptığım Altınüzüm aile hekimliğine giderken yol kenarında yaralı halde, kıvranan bir köpek gördüm. Yaralı olduğunu anladım ama ilk etapta başka hayvanlarla kavga ettiğini ve yaralandığını düşündüm. Hayvanın yarasının nerede olduğunu bulmak için yaptığım incelemede ise saçma izi gördüm. Hayvanın çektiği acıyı görüyordum, kayıtsız kalamazdım. Onlar da can taşıyor. Hemen müdahale ettim. Aracıma alıp, görev yaptığım Aile Hekimliği'nin bahçesine getirdim. Yaralarını sarıyorum. Ayak kısmındaki ödemin gitmesi için günde iki kez antibiyotik tedavisi uyguluyorum. Durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu tip eğitimli, evcil hayvanlar sokağa bırakılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar, doğadaki vahşi hayvanlarla rekabet edemez. Bakamayacaksanız hayvan alınmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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