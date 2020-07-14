Son dakika haberi: Kağıthane'deki cinayet şüphelisi kişi yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Kağıthane'de kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kağıthane'de kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'taki bir binada yaşayan Moğolistan uyruklu E. E. B. (40) isimli kadın ile evine gelen Moğolistan uyruklu erkek arkadaşı T. G. (52) arasında tartışma çıktı.

Kıskançlık nedeniyle başladığı öğrenilen tartışmanın ardından T. G, E. E. B.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA