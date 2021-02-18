Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada

18.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:37
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada

Son dakika haberler: İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde don ve buzlanma yaşandı.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde don ve buzlanma yaşandı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan yolları ve merdivenleri geçmek için büyük çaba harcadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından gece buzlanma ve don meydana geldi. Kağıthane'de dik yokuşlarda yürümek isteyenler ayakta durmakta güçlük çekti. Merdiven korkulularını tutarak ilerlemeye çalışan bazı vatandaşlar düşmekten kurtulamadı.

 


Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada
Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Pervin Buldan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Nihat Özdemir Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kağıthane'de vatandaşların buzlu yollarla mücadelesi kamerada - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:37:11. #1.15#
title