Son dakika haberi | Kağıthane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Kağıthane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

05.02.2021 23:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:52
Son dakika haberi | Kağıthane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kağıthane'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokak'ta iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yurdakul K. (36) silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Yurdakul K'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı ancak Yurdakul K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirip kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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