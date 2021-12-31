KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI 1 YARALI - Haberler
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KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de kontrolden çıkan bir motosiklet kaldırıma çarparak kaza yaptı.

KAĞITHANE'de kontrolden çıkan bir motosiklet kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu.

Kaza, dün Hamidiye Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırıma fırlayan sürücü ise yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü yerde yatarken, çevrede bulunan vatandaşlar da yardıma koştu. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelinceye kadar sürücünün yanından ayrılmadı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaz aile ilgili soruşturma başlattı.

KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI 1 YARALI

KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI 1 YARALI

KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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