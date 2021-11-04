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Son dakika haberi | Kağıthane'de medikal üretim merkezinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Kağıthane'de medikal üretim merkezinde yangın

Son dakika habere göre Kağıthane'de 3 katlı medikal ürünlerinin üretim merkezindeki maske bölümünde yangın çıktı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de 3 katlı medikal ürünlerinin üretim merkezindeki maske bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, üretim merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00'de Kağıthane Yeşilce Mahallesi Demirbaş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı medikal ürünlerin bulunduğu üretim merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, üretim merkezinin giriş katında bulunan maske ve kartonların bulunduğu yerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Girişten alev ve dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, merkezde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıktığını görüp durumu ihbar eden Kenan Aksaban, "İçeride oturuyordum, misafir arkadaşım vardı. Bir patlama olayı oldu. Patlamadan sonra baktık bizim ışıklar söndü. Dışarı çıktık, baktık sigortada yangın çıkmış. Alevleri görüntü itfaiyeyi aradık. Sağ olsun arkadaşlar da geldi elinden geleni yaptılar yangını söndürdüler" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Kağıthane'de medikal üretim merkezinde yangın

Son dakika haberi | Kağıthane'de medikal üretim merkezinde yangın

Son dakika haberi | Kağıthane'de medikal üretim merkezinde yangın

Son dakika haberi | Kağıthane'de medikal üretim merkezinde yangın

Son dakika haberi | Kağıthane'de medikal üretim merkezinde yangın

Son dakika haberi | Kağıthane'de medikal üretim merkezinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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