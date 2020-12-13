Kağıthane'de markette silahlı soygun girişimi kamerada
Zeki GÜNAL / KAĞITHANE'de markette silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.
Zeki GÜNAL/ KAĞITHANE'de markette silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Şüphelinin market çalışanına silah doğrulttuğu anlar kameralara yansıdı.
Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde bulunan markete cuma saat 21.00 sıralarında gelen Azerbaycan uyruklu Ilkın M., market deposuna yöneldi. Şüpheli, market çalışanı Yağmur Ş.'ye silah doğrultarak, paraları istedi. Yağmur Ş.'nin bağırması üzerine panikleyen şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çalışanların ifadelerini alan ekipler, güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Kağıthene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ilkın M.'yi silahıyla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı